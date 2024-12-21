Из-за политической ситуации в ФРГ украинцам советуют поторопиться с трудоустройством.

Украинским беженцам, которые сейчас находятся в Германии, стоит поторопиться с трудоустройством. Об этом пишет DW.

Издание отмечает, что в Германии в экономике и в общественных настроениях в последнее время происходят быстрые сдвиги, которые в 2025 году могут косвенно и даже прямо сказаться на украинских беженцах, которые находятся в стране.

"Это связано с досрочными выборами, ситуацией в экономике ФРГ и событиями в Сирии", - говорится в статье.

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СМИ объясняет, что ряд крупных немецких компаний недавно объявили о массовых увольнениях, а, следовательно, проблема дефицита кадров теряет свою недавнюю остроту:

"Приоритеты власти могут измениться: на первый план выйдет трудоустройство не украинских беженцев, а квалифицированных работников, родившихся или давно живущих в ФРГ, которые попали под сокращение".

Также авторы указывают, что после досрочных парламентских выборов, запланированных на 23 февраля, украинцев могут лишить Bürgergeld (базовой помощи для безработных - УНИАН).

Кроме того, издание обращает внимание на то, что среди жителей Германии начало расти количество тех, кто считает беженцев угрозой собственному благосостоянию. В частности, это касается возвращения сирийских беженцев на родину - соответствующий дискурс начался на следующий день после свержения в Сирии режима Башара Асада.

"Наибольшие шансы на победу в досрочных парламентских выборах в Германии имеет блок правоцентристских и консервативных партий ХДС/ХСС. Если он придет к власти, то скорее всего начнет серьезно корректировать политику Германии, в том числе в миграционных вопросах. И хотя блок твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии, он одновременно решительно выступает против предоставления украинским беженцам помощи Bürgergeld, куда более привилегированной, чем обычная помощь для претендентов", - резюмирует СМИ.

Украинские беженцы в странах ЕС - последние новости

Как сообщал УНИАН, Польша готова принять новую волну украинских беженцев зимой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Веслав Леснякевич.

По его словам, в Украине уничтожена критическая инфраструктура, а люди часто лишены базовых бытовых удобств.

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