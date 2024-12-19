Хотя РФ все время готовит операции по ликвидации известных украинцев, в то же время сейчас у них это не получается, говорит бывший сотрудник СБУ.

Россия готовит операцию мести Украине за ликвидацию в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Об этом заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Киев24".

"Мы должны знать, что РФ спит и видит такие аналогичные акции на территории Украины против высших должностных лиц Украины, против самых известных, талантливых украинских командиров, добровольцев, волонтеров. То есть они все это хотят сделать. Но пока что им это не удается. И это не потому, что они такие непутевые. А из-за того, что работает украинская контрразведка, украинские правоохранительные органы в целом", - отметил он.

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Ступак одновременно отметил, что мы должны понимать, что со временем "где-то может произойти промах" со стороны наших силовиков и может что-то произойти, потому что россияне очень упорно работают над этим вопросом.

"Силы у них есть. Все они работают над тем, чтобы вербовать кого-то в сети для того, чтобы передать взрывчатку, пистолет, яд и сделать что-то аналогичное... До полномасштабной войны у россиян было несколько удачных операций - убийство в Киеве руководителя спецназа ГУР Шаповала, было несколько сотрудников контрразведки убито на прифронтовых территориях. Сейчас им это не удается. И думаю, сейчас гудят в Кремле: "дайте нам ответку, убейте кого-то в Украине", и эта смерть должна быть очень резонансной, чтобы сказать: "мы вам отомстили"", - сказал эксперт.

Комментируя то, что за день до ликвидации Кириллова СБУ объявила ему о подозрении, Ступак отреагировал:

"Возможно, это чувство черного юмора. Возможно в следующий раз, когда объявят подозрение кому-то, например Сергею Шойгу, то он еще несколько дней не будет после этого выходить из своего кабинета. Потому что другого же человека убили после таких подозрений. То есть украинское подозрение вызывает подрыв".

Ступак также обратил внимание, что каждый раз украинские спецслужбы придумывают какую-то новую "фишку" для ликвидации коллаборационистов, предателей и тех, кто эту войну развязывал.

"Сейчас это был самокат. И в РФ сейчас будет бешеная кампания по запрету самокатов, возможно, вокруг госучреждений. Возможно, начнут выдавать персональные номера... То есть там безумные действия сейчас происходят. Эта акция, даже несмотря на бешеную сложность, она была удачной, результативной", - добавил он, не исключив, что следующая акция может состояться уже вблизи Красной площади в Москве.

Ликвидация генерала Кириллова - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 17 декабря стало известно, что на Рязанском проспекте в Москве от взрыва погиб российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который был начальником Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ. Впоследствии стало известно, что его ликвидировала Служба безопасности Украины.

Буквально за день до этого Служба безопасности Украины объявила подозрение Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

В результате операции погиб также помощник Кириллова. Взрывное устройство было заложено в ручку самоката, который стоял рядом с подъездом жилого дома. Взрывчатка была приведена в действие, когда мужчины выходили из дома рано утром.

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