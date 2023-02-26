На акцию пришли сотни людей.

Украинцы устроили акцию у посольства Российской Федерации в Вашингтоне. На митинг, посвященный российскому вторжению в Украину, вышли сотни людей.

Как сообщили УНИАН участники мероприятия, митинг называется "1 год полномасштабной войны России против Украины". Известно, что такие акции запланированы не только в Вашингтоне, но и в Филадельфии и других городах.

Отмечается, что люди пришли на акцию с украинскими флагами и плакатами. Участники митинга скандировали: "Остановите военные преступления в Украине, остановите войну в Украине, Россия – страна-террорист, российские военные преступления будут наказаны".

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Мероприятия в поддержку Украины

24 февраля 2023 года, в годовщину российского вторжения в Украину, по всему миру проходили акции в поддержку украинцев. В частности, в Варшаве активисты включили возле дома, в котором живут российские дипломаты, сирену и звуки взрывов.

Во Львове вечером 22 февраля 2023 года, в рамках светового арт-тура "Почтение памяти. Свет для Надежды" швейцарского художника Джерри Хофштеттера, подсветили украинской символикой несколько зданий.

Позже эстафету переняла Одесса. Световые проекции можно было увидеть на зданиях одесского железнодорожного вокзала, оперного театра и еще нескольких домов-памятников архитектуры.

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