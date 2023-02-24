Участники акции пришли к зданию, в котором живут дипломаты.

В Варшаве активисты включили возле дома, в котором живут российские дипломаты, сирену и звуки взрывов.

Акцию провели в 06:00 в годовщину полномасштабного вторжения. Активисты развернули плакат с надписью "russiaisaterroriststate" возле дома и стояли там в течение какого-то времени. Видео опубликовала общественный деятель Наталья Панченко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня в Варшаве активисты разбудили российских дипломатов в 6:00 утра сиреной и звуками взрывов. Так как они будят украинцев уже девятый год", - написала она.

Видео дня

Акции к годовщине полномасштабной войны

Как сообщал УНИАН, 22 февраля забор, информационный стенд и почтовый ящик Генконсульства России в Бонне разрисовали "кровавыми" буквами Z.

В Лондоне вчера активисты разрисовали дорогу у посольства России в цвета флага Украины.

23 февраля российские дипломаты пожаловались, что им не разрешили поставить цветы к памятнику советским военным в Вене.

А во время заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ латвийский делегат послал россиян вслед за "русским кораблем". В ответ представители России сказали выйти из зала "вместе со своими украинскими флагами" тех, кто обвиняет Россию.

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