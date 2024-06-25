Временная защита украинцев в Евросоюзе включает, в частности, доступ к рынку труда и жилья.

Продолжается война в Украине против россиян, и Совет Европейского Союза принял решение продлить до 4 марта 2026 года временную защиту для более четырех миллионов украинцев, которые спасаются от агрессивной войны России.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. "День за днем Россия терроризирует украинский народ своей бомбардировочной войной. Эти обстоятельства не являются безопасными. Те, кто сбежал от российской агрессии, могут рассчитывать на нашу солидарность", - отметила государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур.

Как известно, механизм временной защиты заработал 4 марта 2022 года - буквально через несколько дней после того, как российские вооруженные силы начали полномасштабное вторжение в Украину. Ранее временная защита украинцев в ЕС должна была действовать до 4 марта 2025 года.

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Решение о дальнейшем продлении временной защиты до 4 марта 2026 года не меняет первоначального решения от марта 2022 года насчет категорий лиц, на которых распространяется временная защита.

Как сказано в сообщении, временная защита обеспечивает немедленную и коллективную защиту большой группе перемещенных лиц, прибывающих в ЕС и не имеющих возможности вернуться в свою страну происхождения.

Люди, которые пользуются временной защитой, имеют одинаковые права во всем ЕС. Эти права включают проживание; доступ к рынку труда и жилья; медицинскую помощь; социальную помощь и доступ детей к образованию.

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Как сообщал УНИАН, правительство Германии отклонило предложение правящей партии Христианско-социальный союз (ХСС) депортировать нетрудоустроенных украинских беженцев. По словам чиновников, Россия ежедневно атакует цели по всей Украине, где "нет безопасного места".

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