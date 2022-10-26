Министр обороны отметил, что Иран продал России 2400 своих дронов-камикадзе, поэтому пока иранские беспилотники "выиграют эту конкуренцию".

Украина все еще ожидает от США барражирующие дроны-камикадзе Switchblade 600, а пока иранские БПЛА выигрывают конкуренцию.

Об этом в интервью изданию Politico заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы все еще ждем беспилотники Switchblade 600", - сказал Резников.

Видео дня

США пообещали предоставить Киеву для увеличения запасов боеприпасов, которые могут зависать над целью до того, как оператор направит их для нанесения удара. Производитель дронов AeroVironment заявил в этом месяце, что первая партия из 10 дронов должна поступить в течение нескольких недель.

По словам Резникова, за последние недели Иран продал России 2400 своих дронов-камикадзе поэтому на данный момент я бы сказал, что иранские беспилотники временно выигрывают эту конкуренцию".

Глава Минобороны отметил, что противовоздушная оборона и в дальнейшем будет оставаться "приоритетом номер один" в ближайшие месяцы. По его словам, следует разделить цели в воздухе, и, например, для борьбы с крылатыми или баллистическими ракетам можно использовать IRIS-T из Германии и вскоре NASAMS, или советские системы типа "Бук".

"Против иранских беспилотников мы можем использовать более дешевое оборудование, такое как немецкие Gepard или Stinger и Starstreak, или другое оборудование наших партнеров", - сказал Резников.

Дроны-камикадзе Switchblade 600: что о них известно

Напомним, в середине августа сообщалось, что армия США готова заключить контракт на поставку мощных дронов-камикадзе Switchblade 600 для Украины. До этого Украина получила несколько единиц Switchblade 300 меньшего радиуса действия и Phoenix Ghost.

Ранее УНИАН уже рассказывал, насколько дроны-камикадзе являются эффективным оружием и как они работают.

В целом, барражирующие боеприпасы Switchblade официально вошли в очередной пакет военной помощи США еще в марте. Существует две версии Switchblade, которые различаются размерами и мощностью боевой части. Меньший, Switchblade-300, имеет мощность, эквивалентную 40-мм гранате для подствольного гранатомета.

Что касается дронов Switchblade 600, они способны атаковать цели на расстоянии 40 километров и находиться в воздухе около 40 минут. Он весит 15 кг и несет боевую часть аналогичную ПТРК Javelin. Во время атаки этот дрон разгоняется до 185 км/ч.

Вас также могут заинтересовать новости: