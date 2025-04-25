Украина не может противостоять историческим связям, деньгам или пропаганде России на континенте.

За последние три года Украина непрестанно лоббировала по всему миру поддержку своей борьбы с Россией, при этом наименее успешными эти усилия были в Африке. Если бы пришлось выбирать сторону в войне Европы, большинство африканских правительств, вероятно, выбрали бы Россию, и на это есть важные причины, пишет The Economist.

Как отмечает аналитик Сэмюэл Рамани, Украина отстает от России "с точки зрения финансирования, влияния и связей" на континенте.

Многие африканские правительства, особенно на юге Африки, имеют исторические связи с Россией. Советский Союз поддерживал африканские освободительные движения, борющиеся против колониального правления. В то же время Украина за время независимости мало что сделала для укрепления своих собственных отношений посредством дипломатических контактов на высоком уровне.

Видео дня

Еще одна проблема это "асимметрия" информационной войны, которую Россия ведет в Африке. Влияние России на континенте подкрепляется Русской православной церковью.

Кроме того, Россия уже давно является крупнейшим поставщиком оружия в Африку. Также число африканских стран, принимающих российских наемников и военных советников, продолжает расти.

Как Украина справляется с ситуацией

"Одна из идей — продвигать Украину как поставщика высокотехнологичных беспилотников, которые также могут использоваться в гражданских целях, например, для наблюдения за дикой природой или доставки лекарств в отдаленные места", - пишет издание.

Также еще одним способом развернуть мнение Африки является гуманитарная поддержка - в частности, поставки зерна.

Главное препятствие

Тем не менее, в Африке для Украины существует проблема, которую она вряд ли может исправить - ее тесная связь с Западом.

"В большей части глобального юга Америка и ее союзники редко были менее популярны. Даже африканские правительства, сочувствующие тяжелому положению Украины, возмущаются тем, что они называют лицемерием Запада... Многие в Африке отказываются вставать на сторону Украины против России, потому что Западу не хватает "авторитета" в других областях", - пишет The Eeconomist.

При этом если Трамп действительно прекратит американскую военную поддержку Украины, некоторые страны Африки могут перестать рассматривать Украину как марионетку Запада. Но это все равно не значит, что они пересмотрят свои связи с Россией, подчеркивает издание.

Зеленский посетил ЮАР

Как сообщал УНИАН, 23 апреля Зеленский отправился в ЮАР для встреч с Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки. Зеленский отмечал, что Украина рассчитывает на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей.

В то же время, в связи с ночной массированной комбинированной атакой России на мирные украинские города, президент Украины решил отменить часть программы этого визита и после встречи с президентом ЮАР немедленно вернуться в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: