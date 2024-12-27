В течение следующих недель муку получат 33 250 семей, или 167 тыс человек.

В Сирию отправлен груз с украинской пшеничной мукой общим весом 500 тонн. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в сети X.

"Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в трудное для него время. 500 тонн украинской пшеничной муки уже на пути в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой", - сообщил Зеленский.

В то же время, как отметил президент, запланировано, что в течение следующих недель муку получат 33 250 семей, или 167 000 человек. "Каждый пакет весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца", - добавил президент.

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Зеленский пожелал Сирии и ее народу безопасности, стабильности и восстановления. "Мы знаем истинную ценность этих вещей", - отметил глава государства.

Реанимационная помощь для Сирии

Как сообщал УНИАН, по поручению президента Владимира Зеленского в Украине сейчас прорабатываются логистические пути и возможности поставки продуктов питания в Сирию.

Падение режима сирийского правителя Башара Асада и равнодушие России к этому свидетельствуют, что для российского диктатора Владимира Путина важнее нанести Украине решающее поражение.

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