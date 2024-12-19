'Украина занимает по Сирии такую позицию: там, где трудно - мы должны быть', - министр АПК Виталий Коваль

Министр аграрной политики и продовольствия Виктор Коваль разъяснил УНИАН недавние слова президента о гуманитарной помощи для Сирии. А также рассказал о бронировании фермеров, новых блокировках границы и ценах на продукты.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 14 декабря заявил, что Украина готова помочь Сирии продовольствием (в частности, мукой, зерном и маслом) и в целом способствовать стабилизации ситуации в этой стране.

"Я дал поручение правительству наладить поставки продовольствия в сотрудничестве с международными организациями и теми партнерами, которые могут помочь", - сказал глава государства.

Об этом, а также внутренних вызовах украинского аграрного сектора УНИАН рассказал министр АПК Виктор Коваль в блиц-интервью.

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Можете раскрыть детали о планах Украины по оказанию гуманитарной помощи сирийским повстанцам? Какая именно помощь предусмотрена, когда это произойдет и в чем заключается интерес Украины в этом вопросе?

По поручению президента Украины мы прорабатываем сейчас логистические пути и возможности Украины по поставкам продуктов питания в Сирию.

Скажу, что Украина занимает такую позицию, что там, где трудно, мы должны быть. И важно, что мы являемся гарантом продовольственной безопасности во всем мире, поэтому наши фермеры, наши аграрии выращивают продукцию, чтобы она поставлялась именно в те регионы, которым это больше всего нужно. Поэтому занимаемся этим вопросом.

Сейчас идет процесс определения потребности и возможностей доставки. Потому что мы же понимаем, что наша страна не имела даже дипломатических отношений с предыдущим режимом (Сирии - УНИАН).

Сегодня процессы, которые происходят в Сирии, показывают нам, что помощь стране нужна. И мы готовимся к поставкам.

А в каких именно продуктах сейчас наибольшая потребность?

Мы видим, что наибольшая потребность сейчас с сирийской стороны - по крайней мере, из той информации, которая заходит к нам - это мука, сахар, масло, продуктовые наборы. И также есть потребность в пшенице.

В ноябре польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини". Ожидаете ли вы этой зимой, может даже до конца этого года, новые блокировки пунктов пропуска со стороны поляков?

Мы понимаем, что многие случаи блокирования границ были связаны с другими мотивами, чем конкуренция или напрямую поставки продукции.

Сегодня мы видим, что экспорт продукции восстановился историческими путями. То есть фактически мы экспортируем 86% нашей продукции через порты Большой Одессы и Дунайские порты. То есть такого давления на сухопутные границы с европейскими странами у нас нет.

При том 55% всей агропродукции Украины сегодня экспортируется в Евросоюз. Это для нас важный рынок. И в очередной раз подчеркиваем, что украинцы готовы выполнять все обязательства, которые мы берем на себя, относительно дисциплины в поставках во взаимной торговле.

Насколько эффективно функционирует система бронирования работников в сельском хозяйстве, и планируются ли изменения для обеспечения стабильности агропроизводства?

Система работает, критерии утверждены, и это всеобъемлющая работа на уровне и областных военных администраций, и по критериям, которые определены для национального масштаба, то есть через министерство. Конечно, бывают определенные, скажем так, моменты в оформлении, и не всегда пакеты документов соответствуют той чистоте, которая должна быть, поэтому есть случаи, когда дорабатываем.

Но важно сказать о том, что аудит показал, что аграрии ответственно отнеслись к заполнению документов, и критерии, которые прописаны в постановлении Кабинета, в подавляющем большинстве выполнялись.

К концу 2024 года бешеными темпами растут цены на продукты питания. Какие ваши ожидания относительно цен в 2025 году?

Мы понимаем, что чем больше продукции мы будем выращивать, тем меньше будет давление на цену. Поэтому министерство работает на следующий год над тем, чтобы валовой сбор был больше.

И очень важный момент, что рост цены - это не всегда прямолинейный процесс. Многие факторы влияют: составляющие производства, цена на эти составляющие производства. Это и об энергоносителях, и о, например, дизтопливе и тому подобное. И очень важно сохранить продукцию, то есть мы должны расширять количество овощехранилищ, количество холодильных мощностей, чтобы продукция хранилась полный сезон, и мы как можно большую долю доставляли к конечным потребителям.

Дмитрий Петровский