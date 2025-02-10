Украина обратилась к союзникам Трампа, консервативным христианам, с просьбой продолжить помощь

Украинская делегация на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне доказывает, что Россия угрожает религиозной свободе христиан, которые не являются последователями Русской Православной Церкви. Об этом говорится в статье "Нью Йорк Таймс"

На этой неделе Украина отправила свою крупнейшую в истории делегацию на встречу политически влиятельных христианских лидеров в Вашингтоне, стремясь доказать, что защита религиозной свободы является весомой причиной для продолжения американской помощи в противостоянии российской агрессии.

Украинские пасторы, народные депутаты и военные капелланы, которые приняли участие в Национальном молитвенном завтраке, надеются, что послание о борьбе с религиозными преследованиями найдет отклик у чиновников администрации Трампа и членов Конгресса.

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Дальнейшее продвижение России приведет к расширению зоны репрессий против нескольких христианских конфессий, а также к разрушению и ограблению церквей, арестам пасторов и священников - действий, которые правозащитные группы уже задокументировали на территориях, которые уже находятся под российской оккупацией, говорится в статье.

Более 100 украинских пасторов, политиков, военных капелланов и священников, в том числе Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Епифаний I, прибыли для участия в молитвенном завтраке, сообщил Павел Унгурян, бывший депутат Верховной Рады, который организует украинские усилия.

Украинские православные священники и приходы являются одними из мишеней на востоке Украины. За последние три года на оккупированных Россией территориях было убито около 50 священников, в том числе высший церковный чиновник в Херсоне, который отказался присоединиться к Русской Православной Церкви, - заявил в интервью Митрополит Епифаний.

Украинцы также намерены привлечь внимание к бедственному положению евангелистов, сказал господин Унгурян, который сам является баптистом. В пределах своих границ Россия проводит расследование против евангельских христиан и арестовывает Свидетелей Иеговы. Репрессии распространяются и на оккупированную Украину.

Усилия украинской делегации направлены на то, чтобы склонить на свою сторону сторонников Трампа, которые скептически относятся к значительной военной и финансовой помощи Украине со стороны администрации Байдена.

Предыдущие религиозные просветительские мероприятия в Соединенных Штатах уже принесли результаты для Украины.

Так ранее украинские баптисты обращались к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, который также является баптистом, с просьбой о поддержке их страны. Тогда господин Джонсон выступил с видеообращением к христианскому собранию в Украине и заверил во всесторонней поддержке Украины.

Большая делегация этого года, по словам господина Унгуряна, является признанием важности украинского христианства для многих сторонников господина Трампа.

"Это абсолютно важные вопросы, которые могут объединить Украину, очень консервативную, христианскую страну, с очень консервативной, христианской Америкой", - сказал господин Унгурян, который продвигает консервативную социальную политику в Украине.

"Для Америки важно знать, что часть этой войны является духовной, - добавил господин Унгурян.