Арестович отметил, что это возможно только по решению властей Молдовы.

Военный обозреватель и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что в случае соответствующего обращения со стороны Молдовы Украина может решить проблему Приднестровья "за три дня".

Такое мнение он высказал во время разговора с российским оппозиционером и правозащитником Марком Фейгиным, трансляция которого велась на YouTube. При этом он добавил, что для того, чтобы помочь Молдове военным путем "зачистить" Приднестровья от оккупантов, Украине не придется дожидаться победы в нынешней войне с Россией.

"Молдова – суверенное государство, и она сама решает, кого просить помочь. Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность. За трое суток это можно решить", – подчеркнул Арестович.

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Он отметил, что Приднестровье расположено на "украинском" берегу реки, и армии Молдовы будет сложно форсировать Днестр.

"Нам намного проще. Мы дружественная к Молдове страна и, если нас попросят, то не вижу препятствий", – резюмировал Арестович.

Ситуация в Молдове

Властям Молдовы известно о планах России по дестабилизации ситуации в стране. Новоиспеченный молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что существует несколько таких сценариев, но сейчас ситуация под контролем.

Речан также заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья. Премьер Молдовы призвал не игнорировать существование реальной опасности эскалации военных или гибридных операций.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда будет готова помочь Молдове в разрешении ситуации с Приднестровьем. В частности, если РФ использует эту территорию для открытия еще одного фронта.

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