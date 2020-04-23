Мэру Праги выделили охрану из-за угроз со стороны России

Россия недовольна решением пражских властей о сносе памятника Коневу и начала угрожать чиновникам.

Городскому руководителю Праги Зденеку Гржибу предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России.

Соответствующую информацию подтверждает мэрия Праги, передает "Радио Свобода". По словам спикера магистрата, у Гржиба имеется "кратковременная полицейская охрана".

Ранее о том, что мэра и двух глав районов Праги взяли под охрану из-за возможной угрозы со стороны России, писал чешский журнал Respekt без указания на источники информации. По данным издания, власти опасаются, что им грозит опасность после демонтажа памятника советскому военачальнику Ивану Коневу и подготовки установки памятной плиты бойцам Русской освободительной армии.

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По данным СМИ, под охраной полиции, кроме Гржиба, находятся староста района Ржепорые Павел Новотный и староста района Прага-6 Ондржей Коларж. В первых двух случаях защита имеет превентивный характер, между тем как Коларж уже получил угрозы убийством, добавляет издание.

По утверждению издания, чешские спецслужбы отследили прибытие в Прагу гражданина России, который может представлять опасность для Коларжа. Кроме того, они обнаружили группу российских разведчиков из России в Европу, что может быть связано с ситуацией.

В районе столицы Чехии Прага-6 3 апреля был демонтирован памятник Коневу. Монумент будет перенесен в создаваемый музей памяти XX века. Россия уже попросила Чехию передать на ее территорию снесенный монумент.