Россия просит отдать ей снесенный в Праге памятник Коневу

Однако в Чехии удовлетворить просьбу россиян не могут.

Россия обратилась к чешскому Минобороны с просьбой передать ей снесенный в Праге памятник советскому маршалу Коневу.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на чешские СМИ.

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Однако в Чехии удовлетворить просьбу россиян не могут.

«Если российская сторона просит нас передать им памятник Коневу, то мы, как министерство обороны, не можем этого сделать. Статуя не наша, это собственность района Прага-6», – пояснил представитель чешского министерства обороны Ян Пейшек.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала демонтаж памятника Коневу «преступлением, которое не останется без ответа».

Следует отметить, что памятник Коневу регулярно становился объектом атак – наносили надписи и обливали краской его уже несколько раз. Ранее на памятнике пражская власть установила пояснительные таблички на чешском, английском и русском языках, в которых изложена биография маршала "со всеми ее достоинствами и недостатками". Такой шаг возмутил Россию.

После присутствия на нескольких фронтах в годы Второй мировой войны Иван Конев был вовлечен в подавление венгерского восстания в 1956 году, а также присутствовал в Берлине на время строительства Берлинской стены в 1961 году. 1968 год - это дата советского вторжения в Чехословакию.