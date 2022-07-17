Путин изображен с клоунским носом и радужной раскраской на лице.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину посольство РФ в Швейцарии заявило о намерении подать в суд на швейцарскую газету Neue Zurcher Zeitung.

Причиной для подачи иска стала опубликованная изданием карикатура на президента страны-агрессора Владимира Путина. Об этом сообщает Медуза.

В российском посольстве заявили, что статью сопроводили "находящейся за гранью разумного понимания карикатурой российского лидера с отсылками к клоунаде, ЛГБТ-сообществу и военным преступникам". В посольстве также возмутились тем, что Владимир Зеленский в статье "изображен в виде могущественного Железного человека".

В посольстве страны-оккупанта заявили, что оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы в связи с этой и "возможными будущими публикациями клеветнического и оскорбительного характера".

Российские дипломаты зявили, что действия журналистов нарушают статью Уголовного кодекса Швейцарии о распространении сведений, порочащих честь и достоинство, а также статью о клевете.

В Neue Zurcher Zeitung это пока не комментировали.

Скандальный материал с карикатурами:

В конце июня в Neue Zurcher Zeitung вышел материал о мемах военного времени.

Автор Марит Лангшвагер опубликовала несколько изображений, которые первоначально появились в соцсетях. Путин изображен с клоунским носом и радужной раскраской на лице. Президент Украины Владимир Зеленский представлен в образе Капитана Америки.

Война в Украине и заявление Путина:

7 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин цинично прокомментировал войну против Украины, заявив, что российская армия "всерьез пока ничего не начинала".

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя... Ну что тут скажешь. Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это - трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали", - сказал диктатор, добавив, что РФ якобы не отказывается от мирных переговоров.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что такие слова российского диктатора рассчитаны на внутреннюю аудиторию. А Офисе президента Украины назвали "мантру" Путина еще одним доказательством "продуманного российского геноцида".

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