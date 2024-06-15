Украина должна иметь возможность защититься, сччитают союзники.

Ограничения на использование Украиной американского оружия для нанесения ударов по территории России продолжают действовать. И европейские союзники усиливают давление на администрацию президента США Джо Байдена с целью их дальнейшего ослабления. По их мнению, они наносят ущерб способности Киева защитить себя, пишет Politico.

Официальные лица США признают, что на многих этапах конфликта Вашингтон не хотел давать Украине то, чего она хотела, только чтобы уступить в последнюю минуту.

"Если оглянуться назад на ход конфликта, то можно обнаружить ряд областей, где мы не хотели что-то делать, а затем сделали это", - сказал один из высокопоставленных чиновников Министерства обороны на условиях анонимности. Видео дня

Отмечается, что давление на президента Джо Байдена исходит не только из Европы: все большее число демократов также с энтузиазмом относятся к идее ослабления ограничений.

"Если Байден уступит, это станет последним примером смещения "красных линий" Белого дома в украинском конфликте", - говорится в публикации.

Напоминается, что Украина воспользовалась последними изменениями в политике США, чтобы нанести как минимум один удар через границу, используя ракеты HIMARS американского производства для уничтожения российских ракет класса "земля-воздух" в Белгороде. Этот сдвиг позволил Киеву сдержать наступление России в Харьковской области, которое, как первоначально опасались высокопоставленные американские чиновники, могло привести к значительному прорыву РФ.

По словам представителя Минобороны США, изменение политики стало "прямым ответом" на российские удары по Харькову.

Наступление РФ в Харьковской области - актуальное

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не видит возможностей для большого прорыва россиян в Харьковской области.

Остин пояснил, что предоставление Украине разрешения применять американское вооружение на отдельной части территории РФ возле Харьковщины связано с тем, чтобы украинцы могли помешать россиянам создать плацдармы у украинской границы.

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