Министр обороны отметила, что рада разъяснению генсека НАТО о том, что войска Альянса в Украину не отправят.

США, Франция и Германия "пересекли красную линию", когда позволили Украине бить по целям на территории России западным вооружением. Такое мнение высказала министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью Die Presse.

"Красную линию пересекли. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска в Украину", – заявила она.

Журналист напомнил чиновнице, что Запад принял такое решение, поскольку Украине трудно защищаться от обстрелов с территории РФ. Он спросил Таннер, не считает ли она, что Украина имеет на это право.

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"Как военно нейтральному государству, не нам судить", – сказала министр.

Удары по РФ западным оружием

Как известно, недавно ряд стран разрешили Украине наносить удары по целям на территории РФ предоставленным нашим военным оружием. В частности, это поддержали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Франция, Германия, США и другие страны.

Ранее Нидерланды также заявили, что позволят Украине использовать свои F-16 для нанесения ударов по целям на территории РФ.

Стоит отметить, что Украина уже использовала западное вооружение для ударов по России. Силы обороны атаковали объекты на территории Белгородской области РФ из HIMARS.

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