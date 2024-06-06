Он акцентировал, что Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию.

Немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая перед депутатами Бундестага, пояснил, почему разрешил Украине использовать немецкое оружие для ударов по целям на территории РФ.

"Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию, свои города и граждан. Это касается и таких нападений, как в районе Харькова, которые Россия совершает с позиций, непосредственно прилегающих к российской границе", - заявил Шольц, передает Bild.

После длительных раздумий власти Германии разрешили Украине использовать немецкое оружие для ударов по целях на российской территории. Примечательно, что на это Берлин согласился после того, как на этот шаг пошел Вашингтон.

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Разрешение бить по территории РФ

31 мая Германия разрешила Украине бить по России своим оружием. В тот день издание Der Spiegel написало, что Федеральное правительство также разрешило Украине обстреливать территорию России военной техникой, поставленной из Германии. Решение является результатом недавнего усиления российских атак в приграничной зоне Харьковской области.

А 30 мая ряд СМИ сообщил, что администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наность удары по территории России с использованием американского оружия.

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