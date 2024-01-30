Блинкен говорил журналистам, что ответ может быть многоуровневым и поэтапным.

Президент Джо Байден в ближайшее время может санкционировать военные действия США на Ближнем Востоке. Его советники предложат ему варианты ответа - от символических до жестко карательных, пишет редактор Sky News по международным делам Доминик Вагхорн.

"Президент надеется, что его выбор в ближайшие часы сдержит любую эскалацию ситуации. Это может привести к обратному результату... Он мог бы напасть на ответственную за это группу, но многие считают это слабым и не затрагивающим суть проблемы: покровителей группы в Иране. В списке вариантов Пентагона также есть действия против Корпуса стражей исламской революции в регионе за пределами Ирана или нападение на иранские объекты в пределах его границ", - говорится в сообщении.

По данным издания, Пентагон предполагает, что атака дрона на американские войска в Иордании имеет "следы" Катаиб Хезболлы - элитной иракской вооруженной группировки, близкой к Ирану. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что их ответ может быть "многоуровневым, поэтапным и устойчивым с течением времени".

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Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что США сделают все необходимое для защиты своих сил, однако они не стремятся ввязываться в более масштабный конфликт.

Чиновники и эксперты сказали журналистам, что администрация Байдена ищет "достаточно жесткий" ответ, который позволит сдержать Иран и его сторонников, не разжигая прямых военных действий.

Атака на базу США в Иордании: что известно

Напомним, 28 января Штаты заявили об атаке беспилотного летательного аппарата на американские силы, которые дислоцируются на северо-востоке Иордании. В результате удара погибли трое американских военнослужащих, более трех десятков солдат пострадали.

В своем обращении Джо Байден пообещал, что США ответят на это удар. Он возложил ответственность за него на "радикальные группировки, поддерживаемые Ираном".

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