Британцы отметили энтузиазм украинских воинов.

Королевский военно-морской флот Великобритании обучает украинцев безопасно обезвреживать российские мины и другие взрывные устройства на северо-западе Шотландии.

Как сообщается на сайте NAVY, британские специалисты выбрали отдаленные воды озера Лох-Ю, чтобы передать свои знания и опыт украинским водолазам и операторам по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Они провели обучение вместе с союзниками по НАТО, включая США, Францию, Бельгию и Грузию.

Отмечается, что специалисты опирались назнания и навыки украинской экспедиционной противоминной группы, помогая ей подготовиться к будущим операциям. Они учились расчищать глубоководные судоходные пути, обеспечивать безопасность мелководья и пляжей для десантных рейдов, а также изучали очистку портов, причалов и другой инфраструктуры от потенциальных угроз.

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Во время учений также использовали подводных роботов и все типы мишеней - свободно плавающие мины, наземные мины и самодельные взрывные устройства в воде, на воде и вокруг нее.

Командир 1-го водолазного подразделения "Дельта" лейтенант Али Эйндоу сказал, что водолазы ВМС Украины были великолепны во время учений. "Это была блестящая возможность поделиться опытом и научиться друг у друга приемам. Украинцы действительно сосредоточены, и их энтузиазм по поводу тренировок просто поразителен", - подчеркнул он.

Учения в Великобритании

В апреле в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что обучили уже более 10 тысяч украинских военнослужащих, до конца года они хотят обучить 20 тысяч.

Министр Бен Уоллес на днях заявил, что они находятся на втором месте в списке доноров военной помощи Украине - с апреля прошлого года по март 2023 они потратили 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

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