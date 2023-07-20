По его словам, Великобритания уступает только США в вопросе оказания военной помощи Украине.

Великобритания предоставила Украине на 184 тысячи артиллерийских снарядов больше, чем планировала год назад.

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, пишет Sky News. При этом изначально они планировали отправить Киеву только 16 тысяч "критических" снарядов. Также они передали значительное количество военной техники, боеприпасов и нелетальной помощи.

По словам Уоллеса, Лондон потратил 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на поддержку военных действий в период с апреля 2022 по март 2023 года. Таким образом Великобритания находится на втором месте в списке международных доноров военной помощи - первое занимают Соединенные Штаты Америки.

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Кроме того, Украина получила от Великобритании следующую помощь:

14 танков Челленджер II;

4 тысячи единиц боеприпасов для вооружения танков;

не менее пяти миллионов противопехотных вооружений, включая минометы и гранаты;

1500 зенитных орудий и 100 пусковых установок к ним;

4 миллиона фунтов стерлингов было потрачено на запчасти, инструменты и комплекты поддержки;

70 тысяч единиц продовольственного пайка;

65 тысяч предметов одежды.

Уоллес уходит в отставку

На днях стало известно, что министр Бен Уоллес собирается покинуть свой пост, который занимает с 2019 года.

Напомним, что во время саммита НАТО британский министр обороны попал в скандал, заявив, что хочет видеть от Украины больше благодарности в вопросе помощи.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы благодарны партнерам за поддержку, а у страны достаточно "тесные" отношения с Великобританией.

Позже Уоллес заявил, что его слова о благодарности были искажены, а он сам будет продолжать поддерживать Украину до конца.

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