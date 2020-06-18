Брат Флойда призвал ООН провести в США расследование из-за расизма полиции

Филонайз Флойд выступил с видеообращением к Совете в Женеве.

Брат Джорджа Флойда призвал Совет ООН по правам человека провести независимое расследование «убийств полицией чернокожих людей» в Соединенных Штатах и «насилия в отношении мирных демонстрантов».

Филонайз Флойд выступил с видеообращением к Совета в Женеве 17 июня, когда там обсуждали расизм и жестокость полиции, сообщает Радио Свобода.

Дебаты были созваны по просьбе африканских стран, которые пытаются расследовать жестокость полиции и расовой дискриминации в Соединенных Штатах.

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Дискуссия состоялась после недель протестов в Соединенных Штатах и других странах мира против жестокости полиции и расового неравенства. После смерти другого чернокожего американца, Рейшарда Брукса, которому полицейские во время ареста в Атланте 12 июня дважды выстрелили в спину, начались жестокие беспорядки.

Мишель Бачелет, старший сотрудник Организации Объединенных Наций по правам человека, раскритиковала «необоснованную жестокость», продемонстрированную во время задержания Флойда, и предупредила, что она «стала символом системного расизма, который наносит вред миллионам людей африканского происхождения».

Бачелет также призвала страны противостоять последствиям рабства, и колониализма выплатить репарации.

Как сообщал ранее УНИАН, полицейский Дерек Шовен знал убитого Джорджа Флойда, чья смерть вызвала массовые протесты в США. Еще до трагедии между мужчинами вспыхивали конфликты.

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