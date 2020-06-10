Коп знал убитого Джорджа Флойда до трагедии и конфликтовал с ним – СМИ

Гибель американца вызвала протесты как в Миннеаполисе, так и в других городах США, которые переросли в массовые беспорядки и погромы.

Полицейский Дерек Шовен знал убитого Джорджа Флойда, чья смерть вызвала массовые протесты в США, еще до трагедии.

Об этом сообщают CBS News.

Журналисты пообщались с коллегами бывшего копа, и они подтвердили его знакомство с Флойдом. Более того, между ними вспыхивали конфликты.

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По словам Дэвида Пенни, один из конфликтов произошел неподалеку от ночного клуба, где Флойд работал охранником.

«Это в частности связано с тем, что Дерек очень агрессивен в отношении некоторых клиентов клуба, это было проблемой... Он знал его, я сказал бы, что даже очень хорошо», – сказал он.

В то же время семья погибшего не скрывает факт предварительного знакомства с копом. Адвокат потерпевших даже призвал переквалифицировать дело на умышленное убийство, поскольку были причины считать, что полицейский убил Флойда из-за личной неприязни.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. В задержании участвовали четверо полицейских. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда.

Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так в и других городах США, переросшие в массовые беспорядки и погромы.

6 июня командующий Национальной гвардией округа Колумбия Уильям Уокер сообщил в интервью телекомпании СNN, что в Вашингтоне находятся около 3,9 тыс. бойцов, мобилизованных из 11 штатов для поддержки 1,2 тыс. коллег из столичной гвардии.

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