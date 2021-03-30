Полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве задержанного им темнокожего Джорджа Флойда во время ареста.

Впервые за всю историю штата Миннесота процесс над подозреваемым в убийстве Джорджа Флойда транслируют вживую на всю страну и мир.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве задержанного им темнокожего Джорджа Флойда во время ареста.

Смерть Джорджа Флойда и протесты в США

Афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, арестовавший Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовин арестован, ему предъявили обвинение в убийстве.

Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

В июне Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображен рядом с выходцем из Африки и коренным американцем. Дональд Трамп призывал музей не сносить памятник.

В Портленде в июле полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом.

В Сиэтле полиция задержала более 40 протестующих в ходе массовых беспорядков. В столкновениях с толпой пострадал 21 офицер полиции.

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Автор: Олег Давыгора