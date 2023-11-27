Правительство РФ пытается согласовать непоследовательные и противоречивые цели.

Россия продолжает сталкиваться с дефицитом квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы. Аналитики отмечают противоречивую и непоследовательную политику Кремля, которая лишает сбежавших из РФ россиян и трудовых мигрантов стимулов к работе в стране. При этом российские власти пытаются увеличить промышленный потенциал и численность Вооруженных сил РФ.

Как сообщается в отчете Института изучения войны, председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что многие россияне, бежавшие из страны после начала полномасштабной войны в Украине, возвращаются назад, поскольку не смогли найти работу за границей. Представитель власти подчеркнул, что страна-агрессор не "ждет их с распростертыми объятиями" и обвинил их в измене.

Позже известный милблогер, связанный с Кремлем, согласился с заявлениями Володина. Однако он признал, что РФ сталкивается с острой нехваткой квалифицированной рабочей силы, тогда как возвращается обратно из-за рубежа "катастрофически малое" количество людей. По его мнению, дефицит рабочей силы увеличил количество мигрантов. Блогер также раскритиковал российские власти за их "политику открытых дверей" в отношении миграции.

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По словам аналитиков, правительство РФ пытается согласовать непоследовательные и противоречивые цели, отдавая приоритет усилиям по криптомобилизации для отправки рабочей силы на фронт с помощью национальной рабочей силы России и при этом ограничивает перспективы мигрантов работать в стране.

Российские правоохранители также заставляют мигрантов проходить российскую военную службу, что еще больше уменьшает способность мигрантов пополнять российскую рабочую силу.

Война в Украине - потери России

Как ранее сообщал УНИАН, Россия потеряла уже на войне против Украины около 325 580 (+750) человек.

Из-за значительных потерь РФ вынуждена искать новых солдат в другом месте. Российские силовики 20 октября вломились в мечеть в городе Котельники Московской области и задержали несколько десятков мусульман. Их доставили на автобусах в военкоматы и заставили подписать контракты на прохождение военной службы.

Британская разведка также сообщала, что Россия пытается завербовать граждан из соседних стран для участия в боевых действиях.

В сентябре в Кубе даже произошел скандал, когда оказалось, что РФ использует сеть торговли людьми, чтобы вербовать солдат на войну в этой стране.

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