Российские оккупанты в Украине несут сокрушительные потери.

Украинские военные несмотря на сложные погодные условия продолжают защищать нашу страну от российских оккупантов. За минувшие сутки, 26 ноября, ликвидировано около 750 представителей армии Российской Федерации.

По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года по состоянию на 27 ноября 2023 года ориентировочно составили

личного состава - около 325580 (+750) человек;

танков - 5520 (+7) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 10282 (+3);

артиллерийских систем – 7875 (+1);

РСЗО – 907 (+0);

средства ПВО ‒ 597 (+0);

самолетов / вертолетов – 323 (+0) / 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5905 (+4);

крылатые ракеты ‒ 1565 (+0);

корабли /катера ‒ 22 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 10299 (+11);

специальная техника -1113 (+0).

Ситуация на фронте по состоянию на 27 ноября - главные новости

В Генштаб ВСУ сообщили, что 26 ноября украинская авиация нанесла три удара по роосиянам. В то же время российские оккупанты нанесли один ракетный и 34 авиационных удара, а также совершили 51 обстрел из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Видео дня

В общем за прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновения.

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