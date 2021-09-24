Санкционные устремления американских конгрессменов "не ослабевают", посетовал Песков.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "худшим сценарием" введение новых санкций США против России. Это, по его мнению, перечеркнет "дух Женевы", имеются ввиду результаты встречи Байдена и Путина в июне.

Так Песков отреагировал на решение Палаты представителей Конгресса США одобрить оборонный бюджет, включающий новые рестрикции против Москвы, цитирует ТАСС.

"Этому законопроекту предстоит пройти еще несколько итераций, и дальше будет вопрос, прислушается ли администрация США к этим рекомендациям по санкциям. Но, конечно же, это худший сценарий развития наших отношений. Это существенно перечеркнуло бы "дух Женевы" и даже те скромные надежды на сглаживание, восстановление какого-то диалога, который появился после Женевы", – ответил спикер Путина.

Он отметил, что санкционные устремления американских конгрессменов "не ослабевают".

Читайте такжеВ России устроили истерику из-за ограничений для российских делегатов в ПАСЕВ рамках одобренного "оборонного" бюджета на 778 миллиардов долларов конгрессмены в четверг также предварительно одобрили новый пакет санкций против 35 россиян, в том числе министров, российских олигархов, пропагандистов и "общественных деятелей".

Еще одна инициатива предлагает запрет для американцев на покупки или продажи вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за вмешательство России в американские выборы.

Проект документа еще должен утвердить Сенат Конгресса США. Отдельно на созванной комиссии согласуют детали двух проектов. Обе палаты должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись Байдену.

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Автор: Виолетта Орлова