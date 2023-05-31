Ему не понравилось высказывание МИД, что Украина имеет право для защиты атаковать РФ.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз отличился истерическим заявлением. В этот раз он сказал, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как законная военная цель для России.

Об этом сообщается на его англоязычной странице в Twitter, где он прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли. Британский чиновник говорил, что Украина имеет право для своей защиты применять силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность РФ к агрессии.

По словам Медведева, Великобритания "в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение современной войны" может быть квалифицирована как государство, находящееся в состоянии войны с Россией.

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"Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, т.е. де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель", — написал россиянин.

Скандальные заявление Медведева

Ранее Медведев призвал физически устранить Зеленского.

Позже он пошел наперекор Лаврову и исключил переговоры с Украиной.

Недавно Медведев, реагируя на закрытие российской школы при посольстве РФ в Варшаве, призвал в Twitter "истреблять" поляков, "как крыс".

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