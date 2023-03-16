По данным разведки, он уже вывозит вооружение из Сирии.

Россия пытается получить оружие от Ирана и Мьянмы и уже вывозит вооружение из Сирии.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал в эфире информационного телемарафона. "Россия начала испытывать дефицит боеприпасов. Мы доподлинно знаем, что активно они работают с Ираном. Да, действительно ведутся переговоры с Мьянмой, со странами Африканского континента, Ближнего Востока. Они сейчас направили свои делегации в Министерство обороны, Службы внешней разведки, другие ведомства и министерства, чтобы как можно больше добыть для себя боеприпасов и другого вооружения", - рассказал Скибицкий.

По его словам, Иран поставляет России боеприпасы. Кремль пытается получить и другие виды вооружения, в частности, новые типы беспилотников, а также баллистические ракеты, однако Иран пока занял выжидательную позицию. Сам Иран ждет от России новейшего вооружения, технологий атомной энергетики и ракетных программ.

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В отношении Сирии представитель разведки отметил, что режим Башара Асада сейчас зависим от России, поскольку на территории страны находится контингент РФ. "Что может дать Сирия взамен? Было много информации, что это могут быть сирийские наемники, в большом количестве. На сегодняшний день подтверждения, а тем более пребывания тысяч сирийцев на территории временно оккупированных районов нашего государства мы не замечаем", - добавил Скибицкий.

По словам представителя ГУР, периодически с территории Сирии российское вооружение переправляется в Россию.

Сотрудничество России с Ираном

Напомним, что летом прошлого года стало известно, что Иран продал в Россию свои дроны-камикадзе. Оккупанты используют их для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

В Иране долго отрицали передачу БПЛА, однако в конце признали, что поставили дроны-камикадзе в Россию, но якобы еще до начала полномасштабной войны.

По данным ЦРУ, Иран передал РФ боеприпасы для артиллерии и танков. Также СМИ писали, что Иран рассматривает возможность передачи РФ баллистических ракет.

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