В ЕС намерены продолжать поддерживать Украину.

Лидеры стран-членов Европейского Союза прибыли на неформальный саммит ЕС в Брюсселе для обсуждения увеличения расходов на оборону и поддержку Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, президент Владимир Зеленский, глава Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пришли вместе и сделали короткие заявления. Кошта поблагодарил Еврокомиссию за подготовку четких предложений, которые создают возможность принять конкретные решения относительно лучшей траты средств на оборону.

"Безопасность и оборона Европа не являются раздельными от безопасности и обороны Украины. Укрепление европейской обороны усилит оборону Украины. И усиление обороноспособности Украины также является очень важным для укрепления нашей собственной. Именно поэтому мы здесь, чтобы поддержать Украину в достижении всеобъемлющего справедливого и прочного мира", - подчеркнул Кошта.

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Он заверил Зеленского, что Евросоюз продолжит и в дальнейшем быть на стороне Украины, в том числе во время мирных переговоров, если Украина решит, что для них настал подходящий момент. Также Кошта подчеркнул, что Украина в будущем будет иметь поддержку как страна-член Евросоюза.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в переломный для Европы момент очень важно держаться вместе:

"Украина является частью нашей европейской семьи. И это тоже переломный момент для Украины. Европа сталкивается с четкой и реальной опасностью. И по этой причине, Европа должна быть способной защищать и оборонять себя. Поэтому мы должны поставить Украину в положение, чтобы она защищала себя, и настаивать на прочном справедливом мире. Мы хотим мир через силу".

Сегодня президент Еврокомиссии представит лидерам ЕС план по перевооружению Европы на сумму объемом до 800 миллиардов евро, предназначенных на инвестирование в оборонный сектор. По ее словам, этот план будет предоставлять странам-членам бюджетные возможности инвестировать в европейскую оборону и украинскую оборонную промышленность.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейских лидеров за сигналы крепкой поддержки Украины, в том числе по увеличению производства. "Мы очень благодарны, что мы не одни. И это не просто слова. Мы чувствуем это", - сказал Зеленский.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, по прибытии Зеленского в здание Европейского Совета Europa Building, где проходит неформальный саммит, он начал встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Саммит в Брюсселе

Напомним, сегодня проходит экстренный саммит Европейского Союза, посвященный вопросам безопасности и поддержки Украины.

Ожидается, что во время саммита будут приняты решения относительно дальнейших шагов в поддержке Украины и укреплении европейской безопасности.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Урсула фон дер Ляйен анонсировала инициативу "Перевооружение Европы", которая позволит мобилизовать около 800 миллиардов евро на оборонные расходы Европы и помощь Украине.

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