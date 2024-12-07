Это будет первый саммит под руководством нового президента учреждения Антониу Кошты.

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на саммит Европейского совета, который состоится 19 декабря. Об этом говорится в письме-приглашении лидерам стран Евросоюза от нового президента Евросовета Антониу Кошты.

Он напомнил, что на днях вернулся из визита в Киев, который состоялся в первый день своего вступления в должность.

"Ситуация в Украине будет в центре наших дискуссий. ... Нам нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и делать все возможное, чтобы вторжение России потерпело поражение, а международное право победило", - отметил европейский политик.

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По его словам, декабрьский саммит Европейского Совета является "важной возможностью" направить однозначное послание поддержки Украине для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира:

"Я пригласил президента Зеленского приехать в Брюссель по случаю заседания Европейского Совета, чтобы рассказать нам о последних событиях на месте и свои взгляды на то, как Европа может лучше всего поддержать Украину".

Кошта уточнил, что дискуссия с Зеленским должна состояться после традиционного обмена мнениями между членами Евросовета в начале саммита. После этого совет проведет дебаты по Украине, где подведет итоги ситуации и обсудит "лучший способ выполнить наши обязательства перед украинским народом".

Визиты Зеленского за границу

Как сообщал УНИАН, в субботу, 7 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж. Его самолет приземлился в столице Франции в полдень. С 16:00 до 17:00 главу украинского государства в Елисейском дворце примет президент Франции Эмануэль Макрон.

В октябре Зеленский прибыл в Британию с визитом. Там он провел переговоры с премьер-министром Королевства Кейром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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