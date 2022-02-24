В США отвергли возможность войны с Россией.

В Белом доме, несмотря на возможную агрессию РФ против Украины в ближайшие сутки, вновь заявили, что не намерены направлять свои войска в Украину.

Об этом на брифинге заявила спикер администрации Байдена Джен Псаки.

"Я не знаю, сколько еще раз мне придется это повторить: не существует сценария, при котором президент [Байден] отправит американские войска воевать в Украине против России", - сказала Псаки.

Она заверила, что лидер США не намерен менять свое решение. Также, по ее словам, США не намерены воевать с Россией либо размещать в Украине свои войска для ведения боевых действий.

Отметим, накануне президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия до сих пор может начать огромное военное наступление на Украину, в том числе со стороны Беларуси.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины фиксирует наращивание российских военных на границе с Харьковской областью.

СМИ ранее писали, что под угрозой российской атаки находятся три украинских города.