Соцсеть еще в мае начала помечать некоторые посты Трампа как "недостоверные".

Соцсеть Twitter в субботу ограничила возможности пользователей по взаимодействию с твитами официального аккаунта президента США Дональда Трампа, которые касаются итогов президентских выборов.

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Как сообщает Business Insider, пользователи не могли ставить лайки к некоторым титам Трампа и оставлять под ними комментарии. При попытке оставить лайк появлялось сообщение, в котором утверждалось, что публикация нарушает правила Twitter, поэтому администрация пытается ограничить ее распространение.

Однако несколько часов спустя возможность лайкать проблемные твиты вернулась. Но пользователи все равно сначала видят большое предупреждение о том, что содержание публикации является спорным.

Представитель Twitter объяснил журналистам, что ограничение возможности взаимодействовать с проблемными твитами было "непреднамеренным". Возможность лайкать их вернули, но пользователи все равно видят на таких твитах пометку о содержании.

Twitter еще в мае начал помечать некоторые посты Трампа как "недостоверные". Президент, в ответ, обвинил соцсеть в "удушении свободы слова.

Трамп отказывается признавать результаты выборов президента США, на которых он проиграл Байдену. Свою точку зрения он активно продвигает в том числе и через соцсети, публично обвиняя Демократов в подтасовке результатов голосования.

Выборы президента США

Выборы в США прошли 3 ноября, официально итоги не объявлены. По подсчетам крупнейших СМИ, победу одержал Байден.

Дональд Трамп не признает победу демократа, но при этом согласовал процедуру передачи власти.

Выборы сопровождаются акциями протеста – как в поддержку Трампа, так и против него.

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Автор: Дмитрий Кулеба