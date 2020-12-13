Соцсеть Twitter в субботу ограничила возможности пользователей по взаимодействию с твитами официального аккаунта президента США Дональда Трампа, которые касаются итогов президентских выборов.
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Как сообщает Business Insider, пользователи не могли ставить лайки к некоторым титам Трампа и оставлять под ними комментарии. При попытке оставить лайк появлялось сообщение, в котором утверждалось, что публикация нарушает правила Twitter, поэтому администрация пытается ограничить ее распространение.
Однако несколько часов спустя возможность лайкать проблемные твиты вернулась. Но пользователи все равно сначала видят большое предупреждение о том, что содержание публикации является спорным.
Представитель Twitter объяснил журналистам, что ограничение возможности взаимодействовать с проблемными твитами было "непреднамеренным". Возможность лайкать их вернули, но пользователи все равно видят на таких твитах пометку о содержании.
Twitter еще в мае начал помечать некоторые посты Трампа как "недостоверные". Президент, в ответ, обвинил соцсеть в "удушении свободы слова.
Трамп отказывается признавать результаты выборов президента США, на которых он проиграл Байдену. Свою точку зрения он активно продвигает в том числе и через соцсети, публично обвиняя Демократов в подтасовке результатов голосования.
Выборы президента США
- Выборы в США прошли 3 ноября, официально итоги не объявлены. По подсчетам крупнейших СМИ, победу одержал Байден.
- Дональд Трамп не признает победу демократа, но при этом согласовал процедуру передачи власти.
- Выборы сопровождаются акциями протеста – как в поддержку Трампа, так и против него.
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