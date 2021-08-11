По мнению бывшего посла, лидер ЛДПР начал наглеть и "гавкает" что угодно.

Бывший посол Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане Исфандияр Вагабзаде ответил на оскорбительные слова относительно азербайджанцев со стороны российского политика, лидера праворадикальной политсилы – Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского.

Экс-посол в эфире одного из каналов назвал Жириновского "старым ослом" и сказал, что нация политика "воняет, как свинья". Ролик с заявлениями Вагабзаде появился в YouTube.

Вагабзаде отметил, что сейчас наглости лидера ЛДПР нет предела.

"Володь, слушай, жирная свинья, старый осел, ты когда-то нас обозвал баранами, но я не понимаю, почему-то все мы промолчали. Прошло некоторое время, ты еще начал наглеть... Что угодно ты ворчишь, гавкаешь что угодно говоришь… а теперь я тебе говорю: ты воняешь, как свинья, ты свинья, и воняет твоя нация, как свинья…", – сказал бывший посол.

Напомним, в конце июля Владимир Жириновский в эфире одной из российских радиостанций назвал Южный Кавказ зоной влияния России и предлагал влиять на власти Азербайджана, чтобы в регионе военные РФ были в полной безопасности.

Азербайджанская сторона недовольна словами лидера ЛДПР. Министерство иностранных дел страны вручило ноту временному поверенному в делах РФ в Азербайджане.

Ранее Жириновский делал резкие заявления относительно конфликта между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах. В частности, он утверждал, что Карабах исторически является армянской землей, а азербайджанцы – "агрессоры и бараны".

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Автор: Екатерина Присяжнюк