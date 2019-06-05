"Как 11-летний ребенок": мэр Лондона отреагировал на оскорбительные слова Трампа

Садик Хан также повторил свое мнение, что уровень государственного визита не подходит для нынешнего президента США.

Мэр Лондона Садик Хан отреагировал на оскорбления в свой адрес, которые накануне в Twitter выразил президент США Дональд Трамп, назвав их "поведением 11-летнего ребенка".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

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Хан отметил, что он был на встречах, когда появились твиты, и когда ему рассказали о них, он не поверил, что они настоящие. "Во-первых, я подумал, что это шутка, что такое сделал бы разве что 11-летний ребенок", - сказал он.

Мэр Лондона заверил, что любит Америку и что очень важно иметь хорошие отношения с "ближайшим союзником" Великобритании. Но он повторил свое мнение, что уровень государственного визита не подходит для нынешнего президента.

"Мы должны быть очень осторожными, создавая впечатление, что мы оправдываем некоторые из вещей, с которыми Трамп связан", - сказал Хан, вспомнив об отделение детей-иммигрантов от родителей на границы Мексики, атаке на права ЛГБТ, выходе США из Парижского климатического договора, снижении репродуктивных прав женщин.

"Если вы не можете быть честным и искренним с нашим лучшим другом, на самом деле это не наш лучший друг", - сказал Хан.

Как сообщал УНИАН, Садик Хан обрушился с критикой на президента США непосредственно перед его запланированным визитом в Лондон. Мэр Лондона сравнил язык Трампа по сплочению своих сторонников с риторикой «фашистов ХХ века».

В ответ на это Трамп назвал Хана "отмороженным неудачником", который неоднократно критиковал американского лидера в прошлом, в частности перед визитом.