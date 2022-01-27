В Совете нацбезопасности Турции подчеркнули, что нагнетание ситуации не идет на пользу ни одной из сторон.

Турция призвала к деэскалации напряженности между Россией и Украиной.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, в котором принял участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишут Anadolu и Sabah.

В Совете нацбезопасности страны отметили необходимость иметь здравый смысл и подчеркнули, что нагнетание ситуации не идет на пользу ни одной из сторон.

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Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что напряженность в отношениях между Украиной и Россией не показывает никаких признаков снижения. Эрдоган отметил, что готов принять президентов этих двух стран, чтобы "проложить путь к восстановлению мира".

8 декабря 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, по согласию сторон, готова внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявиться в виде посредничества или в любом другом формате.

Также в декабре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал, что Эрдоган в начале 2022 года приедет с визитом в Украину.

20 января Эрдоган уточнил время своего визита и подчеркнул, что его страна хочет добиться мира в Украине. Он сообщил, что его визит в Украину, анонсированный ранее, состоится в начале февраля.

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