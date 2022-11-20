Анкара позиционирует операцию как ответ на теракты, которые произошли в стране на прошлой неделе.

Боевая авиация Турции нанесла ряд ударов по базам курдов в Сирии и на севере Ирака.

Как сообщает CNN Türk, в Сирию также вошла большая колонна военной техники вооруженных сил Турции.

Анкара позиционирует операцию как ответ на теракты, которые произошли в стране на прошлой неделе. По информации источника издания, Министерство национальной обороны Турции заявило о начале "антитеррористической воздушной операции". В ведомстве объявили о "времени расплаты" за "вероломные нападения негодяев", отметив, что удары наносятся по позициям курдов, которых Анкара признает террористами.

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"Поступает первая информация о том, что была проведена всеохватывающая воздушная операция. В Турции произошло два теракта. Все взгляды были прикованы к Сирии. На сегодняшний день выполнено четыре операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", "Источник мира" и "Операция "Весенний щит", — говорится в материале.

Турция нанесла воздушные удары по районам, близким к зоне проведения операции на севере Сирии. Речь идет о регионах Тель-Рифат, Маранез, Дербессие, Маликие, Айн-эль-Араб, Каракок, Айн-Дагне. В то же время в Ираке авиаатака была совершена по районам Синджар, Сулеймания и Кандиль.

Теракт в Турции

13 ноября 2022 года на пешеходном проспекте Истикляль в историческом районе Стамбула раздался взрыв.

На следующий день полиция задержала подозреваемого, заложившего бомбу на популярной улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу. Глава МВД Турции добавил, что у следствия есть доказательства, указывающие на то, что следы атаки ведут в Сирию.

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