Полиция задержала человека, заложившего бомбу на популярной улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу.
Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления полиции Стамбула, передает Анадолу.
По словам главы ведомства, у следствия есть улики, указывающие на то, что следы атаки ведут в Сирию.
"По нашим оценкам, приказ поступил из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна",- сообщил Сойлу.
Помимо этого, непосредственно после взрыва полицией задержан 21 человек по подозрению к причастности ко взрыву.
Имеющиеся у следователей улики указывают на то, что взрыв организовала PYD (боевое крыло YPG- сирийского ответвления террористической организации PKK).
Министр выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.
"Еще раз подчеркиваю, причинившие нам эту боль, вскоре получат еще более жесткий ответ",- добавил глава ведомства.
Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле
В Стамбуле на пешеходной туристической улице Истикляль в районе Бейоглу в воскресенье прогремел взрыв. Его жертвами стали шесть человек, еще 81 пострадали.
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что 39 из 81 пострадавших уже выписаны из лечебных учреждений.
Пятеро госпитализированных находятся в реанимации, двое из них в тяжелом состоянии, добавил министр.