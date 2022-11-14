По данным МВД страны, есть доказательства того, что следы атаки ведут в Сирию.

Полиция задержала человека, заложившего бомбу на популярной улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу.

Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления полиции Стамбула, передает Анадолу.

По словам главы ведомства, у следствия есть улики, указывающие на то, что следы атаки ведут в Сирию.

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"По нашим оценкам, приказ поступил из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна",- сообщил Сойлу.

Помимо этого, непосредственно после взрыва полицией задержан 21 человек по подозрению к причастности ко взрыву.

Имеющиеся у следователей улики указывают на то, что взрыв организовала PYD (боевое крыло YPG- сирийского ответвления террористической организации PKK).

Министр выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Еще раз подчеркиваю, причинившие нам эту боль, вскоре получат еще более жесткий ответ",- добавил глава ведомства.

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле

В Стамбуле на пешеходной туристической улице Истикляль в районе Бейоглу в воскресенье прогремел взрыв. Его жертвами стали шесть человек, еще 81 пострадали.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что 39 из 81 пострадавших уже выписаны из лечебных учреждений.

Пятеро госпитализированных находятся в реанимации, двое из них в тяжелом состоянии, добавил министр.

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