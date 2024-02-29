Аналитики убеждены, что Кремль на самом деле не заинтересован в честных переговорах с Украиной и прекращении войны.

Турция и Китай, вероятно, разрабатывают собственные переговорные платформы для урегулирования войны в Украине.

Как сообщает Институт изучения войны, Россия может использовать это для продвижения своих нарративов относительно переговоров с Украиной и войны, как ранее Кремль это делал, опираясь в пропаганде на подход КНР относительно расплывчатого мирного политического плана для Украины.

В МИД Китая заявили, что специальный представитель правительства страны по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину, РФ и несколько стран Европы для решения военного "конфликта". В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 февраля в очередной раз объявил, что Анкара готова предоставить Москве и Киеву еще одну платформу для переговоров.

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По мнению аналитиков ISW, Кремль скорее всего превратит эти предложения в информационное оружие, чтобы продвигать идею о том, что Украина отказывается от переговоров. Эксперты убеждены, что Россия на самом деле не заинтересована в честных переговорах с Украиной и прекращении войны на любых условиях, кроме четко сформулированных РФ.

Переговоры РФ и Украины

В начале этого года представитель Китая в ООН заявил, что РФ и Украина должны "активизировать взаимодействие", чтобы начать переговоры в ближайшее время.

В Офисе президента Украины неоднократно подчеркивали, что Украина может начать переговоры с РФ, когда оккупационная армия получит определенные тактические поражения.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пока не видит вероятности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Разве возможно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он (Путин - УНИАН) сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что это была большая ошибка (она для него маленькая, а для нас - трагедия). Поэтому, должна быть справедливость в этом вопросе", - отметил Зеленский.

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