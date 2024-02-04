В Лондоне напомнили, что ЕС совокупно значительно превосходит Россию по экономическому потенциалу, и способен сделать больше для Украины.

Запад должен прекратить разговоры о тупике на фронте в Украине и сосредоточиться на усилении своей поддержки Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью The Times.

Кэмерон настаивает на том, что Запад должен одобрить решение об использовании замороженных российских активов на сумму 350 миллиардов долларов для восстановления разрушенной войной экономики Украины. По его словам, для этого есть юридические, моральные и политические основания.

Комментируя проблемы с поставками оружия Украине и переход России в масштабное наступление, Кэмерон отверг нарратив о том, что война зашла в тупик и Украина не сможет одержать победу.

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"Путин уже потерпел масштабное стратегическое поражение, и нам нужно прекратить разговоры о тупике или о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика в 25 раз больше российской. Мы можем абсолютно продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина", – сказал глава британской дипломатии.

Кэмерон также заверил, что попытается донести это сообщение до Дональда Трампа, если он вернется в Белый дом.

"Мы должны продемонстрировать, что мы можем предоставлять Украине оружие на постоянной основе. Учитывая сегодняшний мир и состояние, мы также должны одновременно пополнять собственные запасы", – заявил он.

Разговоры про тупик в войне в Украине

Как писал УНИАН, разговоры о тупике на фронте в Украине начались в конце лета 2023 года, когда стало понятно, что украинское контрнаступление потерпело неудачу.

В ноябре, когда контрнаступление окончательно прекратилось, командующий ВСУ Валерий Залужный выпустил статью, в которые объяснил причины, почему ни одна из сторон не может совершить большой прорыв. Эту публикацию многие расценили как признание тупика в войне.

После этого на Западе разговоры о неспособности Украины выиграть войну начали превращаться в устойчивую уверенность, хотя эксперты пытаются объяснить, что это не так.

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