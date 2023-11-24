Премьер-министр Канады сделал важное заявление о помощи ВСУ.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Украина получит от канадского правительства 11 тысяч штурмовых винтовок и 9 млн патронов для войны с Россией.

О передаче оружия чиновник объявил во время совместного брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского Совета Шарлем Мишелем 24 ноября.

"Я объявляю, что Канада передает Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 млн патронов", - указал Трюдо.

По словам главы правительства Канады, армия РФ продолжает вести войну против украинцев, поэтому Украина и в дальнейшем нуждается в поддержке от союзников, чтобы обороняться.

Зимой Украина может развернуть первые ПВО Patriot от Германии

Перед началом зимы Украина нуждается в военной и политической поддержке со стороны стран-союзниц. Особенно правительство подчеркивает важность защиты неба и усиления соответствующих возможностей ВСУ.

24 ноября стало известно, что зимой "армия" ПВО Украины может получить системы Патриот. Об этом заявил немецкий посол в Украине Мартин Егер.

"В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", - сказал посол украинским СМИ.

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