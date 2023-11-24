Он добавил, что на эту зиму немецкая поддержка Украины достигнет около 300 млн евро.

В рамках подготовки к зиме Германия предоставила Украине систему ПВО Patriot.

Об этом сообщил немецкий посол в Украине Мартин Егер в интервью "Укринформу". Дипломат отметил, что ситуация зимой может стать очень сложной. "Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой... В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", - сказал посол.

Он напомнил, что сейчас на местах находятся уже 4 доставленные из Германии системы IRIS-T, а в ближайшие годы это количество увеличится.

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Егер отметил, что немецкая сторона внимательно наблюдает за тем, чтобы оказанная помощь использовалась так, как это предусмотрено. "У нас складывается впечатление, что наши украинские партнеры ответственно относятся к поддержке, которую они получают от Германии", - констатировал посол.

Егер добавил, что помимо этого его страна предоставила и финансовую поддержку для подготовки украинской энергетической сети к зиме. Он рассказал, что сумма поддержки Украины прошлой зимой составила 260 млн евро, а на эту зиму немецкая поддержка достигнет около 300 млн евро.

Относительно дальнейшей поддержки Украины посол отметил, что в Германии есть люди, которые критически относятся к ней. По словам Егера, это не более пятой части избирателей, но и, наоборот, это означает, что 80% избирателей поддерживают сотрудничество с Украиной. Политик подчеркнул, что это тот баланс сил, который дает уверенность в том, что Германия еще долгое время будет на стороне Украины.

"Я могу лишь констатировать, что после более чем 600 дней войны в Германии существует подавляющее большинство, которое выступает за нынешнюю и будущую поддержку Украины. Украина может положиться на Германию", - подчеркнул Егер.

Помощь Германии

Правительство Германии хочет больше инвестировать в свои вооруженные силы в ближайшее десятилетие. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на конференции бундесвера. Он сказал о "поворотном моменте", который ясно показал необходимость сильного Бундесвера, и заверил военное руководство, что в долгосрочной перспективе власть будет больше вкладывать в оборону.

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