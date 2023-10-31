В Канаде вводится бесплатная программа, по которой украинцы могут претендовать на резидентство Канады.

Канада - одна из самых дружественных к Украине стран, которая приютила многих переселенцев. А украинская диаспора в Канаде считается самой большой в мире. 23 октября в Канаде запустили программу для беженцев, которая позволит получить ПМЖ в Канаде для украинцев.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно соответствовать некоторым критериям. Цель программы - сделать жизнь в Канаде для украинцев более комфортной и помочь переселенцам интегрироваться в общество.

Отмена CUAET для украинцев

Ранее в Канаде действовала программа CUAET, которая позволяла пострадавшим от войны украинцам и их семьям приехать в Канаду. Переселенцы могли остаться жить, учиться или работать в стране на срок до 3 лет. По этой программе было одобрено почти 1 миллион заявок, но в июле CUAET закрыли.

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Людям, которым одобрили заявку по программе, дается время на переезд в Канаду до 31 марта 2024 года.

Вместо CUAET правительство вводит бесплатную программу длительностью 1 год, которая позволит украинским беженцам в Канаде получить статус постоянных резидентов.

Как получить ПМЖ в Канаде в 2023 году

23 октября 2023 года министр иммиграции Канады Марк Миллер запустил новый проект для предоставления постоянного места жительства украинцам в Канаде. Чтобы воспользоваться программой, нужно иметь статус временного жителя, а также хотя бы одного родственника с канадским гражданством или ПМЖ в Канаде.

Украинцы, которые не соответствуют таким требованиям, могут подать заявление на получение визы временного резидента (temporary resident visa, TRV) для приезда в Канаду. Временные резиденты могут подать заявление на продление пребывания в Канаде до 3 лет, если получат разрешение на трудоустройство или обучение в стране.

Кто имеет право на ПМЖ в Канаде по новой программе

Право воспользоваться программой имеют украинцы двух категорий. Первая категория - украинцы, которые являются членами семьи гражданина или постоянного жителя Канады.

Требования к заявителю первой категории такие:

быть гражданином Украины;

быть родственником (супругом, ребенком, внуком, родителем, бабушкой или дедушкой, родным или сводным братом или сестрой) гражданина или владельца статуса ПМЖ Канады;

быть в Канаде на момент отправления заявки и одобрения ПМЖ;

иметь действующий статус временного жителя в Канаде или подать заявку на восстановление такого статуса, если срок его действия истек менее 90 дней;

иметь при себе документы для подтверждения личности;

иметь установленный законом документ (IMM 0191) от члена вашей семьи в Канаде, который подтверждает родственные связи с заявителем.

Требования к канадскому родственнику заявителя:

жить в Канаде в данный момент;

быть совершеннолетним;

получил ПМЖ в Канаде не через эту программу.

Ко второй категории украинцев, которые имеют право на постоянное место жительства в Канаде, относятся супруги гражданина Украины, имеющего семью в Канаде.

Требования к заявителю второй категории:

быть в Канаде на момент отправления заявки и одобрения ПМЖ;

не вступать в повторный брак с момента выезда из Украины;

иметь действующий статус временного жителя в Канаде или подать заявку на восстановление такого статуса, если срок его действия истек менее 90 дней;

иметь при себе документы для подтверждения личности;

предоставить установленный законом документ (IMM 0191) от канадского члена семьи вашего мужа или жены.

Ваш супруг должен:

не быть пропавшим без вести или умершим;

быть членом семьи (ребенком, внуком, родителем, бабушкой или дедушкой, родным или сводным братом или сестрой) гражданина или постоянного жителя Канады.

Канадский родственник супруга должен:

в настоящее время проживать в Канаде;

быть совершеннолетним;

получить ПМЖ в Канаде не через эту программу.

На специальном сайте на иммигрантов можно узнать, имеете ли вы право на ПМЖ в Канаде.

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