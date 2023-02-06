Работы хотят начать уже весной.

В марте этого года Польша начнет строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью.

Об этом сообщают в пограничной службе Польши, пишет Польское радио. По словам пресс-секретаря службы лейтенанта Анны Михальской, сейчас они ожидают от фирмы, которая этим занимается, проект барьера.

"Фирма должна представить нам проект для согласования, мы будем вносить поправки. Согласно плану, инсталляция электронного заграждения должна начаться в марте. Мы рассчитываем на то, что все произойдет согласно этому плану, как можно быстрее. Электронный барьер должен быть готов к концу третьего квартала этого года", - сказала она.

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Пресс-секретарь назвала ситуацию на границе Польши и Калининградской области спокойной и стабильной.

Польша отгораживается от РФ и Беларуси

Напомним, что в 2021 году Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия. После этого Литва и Польша начали строить заграждения.

В августе Литва завершила строительство барьера на участках границы протяженностью около 550 километров.

А уже в июне стало известно, что Польша завершила строительство заграждения на границе с Беларусью.

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