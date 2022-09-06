Они заходили в воздушное пространство Калиниградской области, либо выходили из него.

В период с 29 августа по 4 сентября истребители стран НАТО семь раз поднимались для выявления и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов над Балтийским морем.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Литвы.

30 августа патруль зафиксировал два российских самолета. Су-35 летел без транспондеров, планов полета и не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами. АН-72 летел с включенным транспондером.

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На следующий день аналогичная ситуация повторилась с Су-35, Ан-72 и Су-27 несколько раз.

1 сентября патруль зафиксировал два российских самолета Ил-96. Оба летали с активированными транспондерами, с планами полетов и поддерживали радиосвязь с диспетчером. Также воздушное пространство нарушили два Су-35 и два Су-27.

Позже патрули НАТО сопровождали еще один Ил-96 и два Су-27.

Во всех случаях российские самолеты либо заходили в воздушное пространство Калининградской области России, либо выходили из него.

4 сентября Бойцы воздушной полиции НАТО идентифицировали самолет С-551, летевший по маршруту из Испании в Германию (Кельн). Он разбился у побережья Латвии.

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