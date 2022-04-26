Украина имеет полное право наносить удары по российским логистическим центрам и поставкам топлива, признали в Британии.

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи приуменьшил заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном применении ядерного оружия в войне с Украиной, назвав его "бравадой".

Об этом министр заявил в эфире BBC, цитирует Reuters.

"Фирменной чертой Лаврова в течение 15 лет или близко к этому, когда он был министром иностранных дел, была подобная бравада. Я не думаю, что прямо сейчас существует неизбежная угроза эскалации. То, что делает Запад для поддержки союзников в Украине, очень хорошо откалибровано", - заявил Хиппи.

Отвечая на вопрос о применении Россией ядерного тактического оружия, чиновник ответил, что, по его мнению, существует "исчезающе мала" вероятность такой эскалации. Хиппи добавил, что хотя НАТО и укрепляет восточный фланг, оно не оказывало военной помощи.

"Это не было инициативой НАТО, это сообщество стран-доноров, которые делают все двусторонние взносы для украинцев, и это сообщество доноров простирается за пределы НАТО... Кремлевскому нарративу отвечает заявление, что они каким-то образом находятся в конфронтации с НАТО. Они говорили это еще до начала войны, но это бред. И Лавров это знает", - высказался министр.

Хиппи подчеркнул, что Украина имеет полное право наносить удары по российским логистическим центрам и поставкам топлива, признав, что оружие, которое оказывают ВСУ, имеет достаточную дальность для применения в России.

Что предшествовало

Ранее Лавров заявил, что риск ядерной войны реален, "эту опасность нельзя недооценивать". Он также считает, что может начаться Третья мировая война.

В ответ на это глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Москва чувствует поражение в Украине, и поэтому мировое сообщество должно удвоить поддержку нашей страны.

По данным украинской и иностранной разведок, сейчас Россия не готовит ядерное оружие для применения.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.

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