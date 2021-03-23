В Румынии у трамвая отказали тормоза, и он протаранил колонну автомобилей.
Об этом сообщает Motor1.
Инцидент произошел еще 16 марта в Яссы, втором по величине городе Румынии. Водитель трамвая не смог остановить транспортное средство, в результате чего начал разбрасывать стоявшие на светофоре автомобили как в боулинге.
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Некоторым водителям пришлось выехать на встречную полосу, чтобы избежать столкновения.
В результате ДТП повреждения получили пять автомобилей, никто серьезных травм не получил.
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