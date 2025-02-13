Такой шаг будет противоречить десятилетиям традиционной позиции республиканцев в области национальной обороны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что как только войны в Украине и в секторе Газа утихнут, он хочет встретиться с Россией и Китаем, чтобы обсудить резкое сокращение расходов на оборону всеми тремя странами.

"Когда мы все уладим, то я хочу, чтобы одна из первых встреч, которую я хочу провести, была с председателем Си Цзиньпином из Китая и президентом России Путиным. И я хочу сказать, давайте сократим наш военный бюджет вдвое", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, сообщает The Associated Press.

Он отметил, что также хочет возобновить переговоры о денуклеаризации с обеими странами.

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Отмечается, что такой шаг будет противоречить десятилетиям традиционной позиции республиканцев в области национальной обороны.

Инициативы Трампа по ядерному оружию

Ранее Трамп подписал директиву о "максимальном давлении" на Иран. Таким образом он планирует перекрыть Ирану все пути к ядерному оружию и противодействовать его "пагубному влиянию" на Ближнем Востоке.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что начинать новые переговоры с США после того, как глава Белого предложил заключить новую ядерную сделку, было бы неразумно и нечестно.

Он отметил, что опыт посредничества в заключении первоначального ядерного соглашения 2015 года привел к усилению санкций после вступления Трампа в должность.

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