Возможность повышения цен и замедления роста может ударить по президенту США.

Президент Дональд Трамп заявил, что со вторника, 4 марта, планирует ввести пошлины на импорт из Канады и Мексики. Американский лидер также планирует удвоить 10%-ую пошлину на импорт из Китая.

Издание Associated Press пишет, что Трамп написал в социальной сети Truth Social, что контрабанда запрещенных наркотиков, таких как фентанил, в США осуществляется на "неприемлемом уровне" и что импортные пошлины заставят другие страны пресечь незаконный оборот.

"Мы не можем позволить этому злу продолжать вредить США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предлагаемые пошлины, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как запланировано. Китай также будет обложен дополнительными 10%-ми тарифами в этот день", - говорится в сообщении.

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Перспектива эскалации торговой войны уже привела мировую экономику в смятение: потребители опасаются усиления инфляции, а автомобильный сектор может пострадать, если два крупнейших торговых партнера США - Канада и Мексика - будут обложены пошлинами.

Возможность повышения цен и замедления роста может ударить по Трампу, который во время выборов обещал избирателям быстро снизить уровень инфляциию Однако Трамп также проводил кампанию по введению масштабных пошлин, изменив их в соответствии с налогами, которые, по его мнению, взимают другие страны с американских товаров.

Перспектива более широкого торгового конфликта, если другие страны применят ответные тарифы, уже пугает американских потребителей и потенциально подрывает обещания Трампа об экономическом росте.

Во вторник Conference Board сообщила, что ее индекс потребительского доверия упал на 7 пунктов до 98,3. Это было самое большое месячное снижение с августа 2021 года, когда инфляционное давление стало ощущаться в США, когда экономика восстанавливалась после пандемии коронавируса. Средние 12-месячные инфляционные ожидания подскочили с 5,2 до 6% в феврале.

"Резко возросло число упоминаний о торговле и тарифах, достигнув уровня, невиданного с 2019 года", - сказала Стефани Гишар, старший экономист Conference Board. "Особенно заметно, что в ответах преобладали комментарии о нынешней администрации и ее политике".

Пошлины Трампа - главные новости

26 февраля президент США Дональд Трамп указал, что европейские страны столкнутся с пошлинами в 25%. Он также хочет ввести отдельные тарифы на автомобили, компьютерные чипы и фармацевтические препараты, которые будут взиматься в дополнение к взаимным тарифам.

Американский лидер также объявил, что отменяет исключения из пошлин на сталь и алюминий на 2018 год, а также планирует ввести их на импорт меди.

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