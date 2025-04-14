Американский президент добавил, что делает все, чтобы это прекратилось.

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский виноваты в начавшемся вторжении России.

"Я только что пришёл, и за четыре года моего президентства не было никаких проблем с тем, чтобы предотвратить её", - отметил он в новой публикации в Truth Social. По словам Трампа, в течение его первого срока правления кремлевский диктатор Владимир Путин и все остальные, уважали его.

Президент США вновь напомнил, что он усиленно работает над тем, чтобы остановить "смерти и разрушения", хотя он никакого отношения к этой войне не имеет. Он подчеркнул, что, если бы выборы в 2020 году не были "сфальсифицированы", война бы не началась.

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"Президент Зеленский и лживый Джо Байден ужасно справились с ситуацией, допустив начало этой трагедии. Существовало множество способов не допустить её. Но это уже прошлое", - подытожил Трамп.

Другие заявления Дональда Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп был одним из тех, кто отреагировал на российский удар по Сумам. Но вместо осуждения действия Путина и его армии, президент США заявил, что это произошло "по ошибке".

Кроме того, Трамп, рассказывая о переговорах по войне в Украине, отметил, что наступает момент, когда нужно просто "смириться или заткнуться". "Посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо", - добавил американский президент.

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