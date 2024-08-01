О сделке с обвиняемыми объявил Пентагон, но не раскрыл ее детали. О них узнали американские газеты.

Главный обвиняемый в терактах 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед и двое его подельников заключили сделку со следствием.

Теперь, по данным американских СМИ, они избегут смертной казни, а справосудие США - затяжного судебного процесса. В настоящее время Халид Шейх Мохаммед, Валид Мухаммед Салих Мубарак бин Атташ и Мустафа Ахмед Адам аль-Хавсави сидят в лагере на базе Гуантанамо на Кубе, пишет Би-би-си.

Халид Шейх Мохаммед был арестован в Пакистане в 2003 году, а в 2008-м ему предъявили обвинение по множеству пунктов, включая убийство 2796 человек 11 сентября 2001 года.

Видео дня

О сделке с обвиняемыми объявил Пентагон, но не раскрыл ее детали. Газета New York Times пишет, что они согласились признать вину в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни. "В обмен на исключение смертной казни из списка возможных наказаний, трое обвиняемых согласились признать вину во всех преступлениях, в которых они обвинены, включая убийство 2976 человек", - говорится в письме, которое разослал родственникам жертв главный военный прокурор США Аарон Руг.

Руг признался родственникам жертв, что это решение далось нелегко, но оно, по его мнению, являет собой наилучший способ добиться справедливости.

Рассмотрение дела Халида Шейха Мохаммеда и его подельников уже годами стоит на месте на стадии досудебных разбирательств.

Сам Халид Шейх Мохаммед, которому сейчас 59 лет родился в Пакистане, жил в арабских странах, учился в США, воевал в Афганистане против советских войск. По данным американских следователей, именно он предложил лидеру "Аль-Каиды" Усаме бин Ладену направить захваченные самолеты в небоскребы в США. Также он участвовал в подборе и обучении некоторых смертников для этого теракта.

Теракт 11 сентября 2001 года

В тот день два пассажирских самолета, захваченных террористами-смертниками, протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один врезался в здание Пентагона под Вашингтон, а еще один упал в поле в штате Пенсильвания.

Вас также могут заинтересовать новости: